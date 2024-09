Al presidio di Bozzolo apparecchiature per la terapia fisica e il biofeedback da Ail

MANTOVA Apparecchiature per la terapia fisica multimodale e il biofeedback, destinate alla riabilitazione del pavimento pelvico. Le ha donate Ail Mantova alla struttura di Riabilitazione Specialistica del presidio di Bozzolo per garantire un approccio riabilitativo sempre più mirato alla cura della persona. Tali attrezzature implementano ulteriormente la dotazione strumentale e tecnologica del presidio, aumentando l’offerta di cure per i pazienti affetti da patologie oncoematologiche.

Grazie ai progressi della diagnosi e delle terapie nel campo delle malattie oncoematologiche i successi terapeutici ci sono sempre maggiori. Talvolta i pazienti sviluppano sofferenze del sistema nervoso, soprattutto periferico, per gli effetti collaterali dei farmaci chemioterapici che come noto possono essere neurotossici. Inoltre, tali pazienti possono andare incontro a disturbi a carico del pavimento pelvico e dolori neuropatici.

Gli apparecchi acquisiti, inseriti all’interno di un progetto riabilitativo Individualizzato, sono di fondamentale supporto all’esercizio terapeutico e alla educazione del paziente al fine di favorire il recupero funzionale globale della persona e la riduzione della sintomatologia dolorosa.