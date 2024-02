Tamburello Indoor – Nel Mantovano le finali nazionali per Giovanissimi, Allievi e Juniores

Mantova A Grassobio (Bg) le finali regionali, mentre nel Mantovano quelle nazionali dei campionati giovanili indoor per Giovanissimi, Allievi e Juniores. In terra bergamasca, sabato 17 e domenica 18, verranno assegnati i titoli lombardi di ogni categoria. Per i colori virgiliani, in primo luogo da sottolineare che il titolo Allieve è stato assegnato di diritto alle ragazze del Cavriana, in quanto è l’unica compagine di categoria in Lombardia. In gara, invece, a Grassobio vi saranno: gli juniores del Castellaro e del Virtus Guidizzolo, gli Allievi del Cavriana, i Giovanissimi del Medole e le Giovanissime del Virtus Guidizzolo. Superata questa fase l’attenzione sarà rivolta, il 16 e 17 marzo, ai Tricolori di categoria che si terranno negli impianti al coperto dell’Alto Mantovano. Il presidente provinciale Fipt Giancarlo Rizzi, unitamente ai suoi collaboratori e ai dirigenti delle società affiliate, hanno deciso di puntare su strutture collaudate quali i palazzetti dello sport di Volta Mantovana Monzambano e quello del Centro sportivo di Guidizzolo. (b)