Molto positivo il bilancio 2023 della holding Comune di Mantova

MANTOVA La Giunta ha approvato lo schema del bilancio consolidato relativo all’anno 2023 che comprende i risultati delle società controllate o partecipate dal Comune di Mantova.

Del bilancio consolidato fanno parte tutto il Gruppo Tea, Aspef con Farmacie Mantovane, Aster srl, Siem spa, Consorzio Progetto e Solidarietà, Gruppo Apam e da quest’anno anche la Fondazione Palazzo Te.

In linea con i bilanci degli anni precedenti, anche nel 2023 i risultati della holding Comune di Mantova sono molto positivi.

Sotto l’aspetto economico l’anno si chiude con un utile complessivo, prima delle imposte, di quasi 36 milioni di euro, che si riduce una volta pagate le imposte a circa 23 milioni e 900 mila euro. Questo risultato è stato generato dalla differenza tra i circa 516 milioni di euro di componenti positivi e circa 480 milioni di euro di componenti negativi.

Anche a livello patrimoniale la holding Comune di Mantova è un gruppo solido, infatti detiene immobilizzazioni per circa 873 milioni di euro, disponibilità liquide per circa 61 milioni di euro, crediti per circa 176 milioni di euro, a fronte di accantonamenti per 55 milioni di euro circa, debiti per circa 245 milioni di euro e risconti e altre poste passive per circa 144 milioni di euro. I dati, dunque, restituiscono un patrimonio netto del gruppo di circa 694 milioni di euro.

Nello specifico i risultati economici delle singole realtà vedono:

Comune di Mantova utile di circa 1 milione e 800 mila euro

Gruppo Tea utile di 33 milioni e 800 mila euro

Aster utile di 13 mila euro

Aspef e Farmacie utile di 2.600 euro

Consorzio Progetto e Solidarietà chiude in pareggio

Gruppo Apam perdita di 145mila euro

Siem utile di 2.160 euro

Fondazione Palazzo Te utile di 14.300 euro

Vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Mantova Giovanni Buvoli: “Confermata anche per il 2023 la solidità della holding comunale, che continua ad erogare importanti servizi alla comunità mantovana crescendo sia in quantità che qualità. Questi risultati, che vengono totalmente reinvestiti sul territorio, non sono solo numeri ma si trasformano in servizi a beneficio del benessere dell’intera comunità”.

Il documento approvato dalla Giunta verrà sottoposto al vaglio definitivo del Consiglio Comunale.