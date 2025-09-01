Alcool e cibo: rubano al supermercato “In’s” di Suzzara, due stranieri nei guai

SUZZARA – Si erano recati presso il supermercato “In’s” di Suzzara nel pomeriggio del 1° agosto. Ma anziché riporre la merce da acquistare nell’apposito carrello, la occultavano negli zaini in loro possesso. È così che due tunisini, un 32nne ed un 36nne, in Italia senza fissa dimora, sono stati scoperti grazie all’acquisizione delle telecamere poste all’interno del supermercato. Dalla visione delle immagini si nota chiaramente che i due soggetti si sono impossessati di bevande alcoliche ed alimenti, oltrepassando poi la cassa senza pagarli. È in corso di quantificazione il danno economico patito dal supermercato. I due stranieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.