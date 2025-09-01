Farmacie sentinelle di salute: il futuro della sanità di prossimità

Un infarto intercettato in tempo grazie a un elettrocardiogramma eseguito in farmacia: è accaduto nei giorni scorsi a Pietole, nella farmacia comunale Andes, e l’episodio ha riportato al centro del dibattito il ruolo delle farmacie come presidi di salute sul territorio. Sempre più spesso, infatti, i cittadini si rivolgono al proprio farmacista non solo per i farmaci, ma anche per servizi di monitoraggio, telemedicina, vaccinazioni e attività di prevenzione. Ne parliamo con Marco Cavarocchi, presidente di Federfarma Mantova, per capire come si stia evolvendo la sanità di prossimità e quali siano le prospettive future.
Presidente, l’episodio accaduto alla farmacia comunale di Pietole dimostra come la farmacia possa diventare presidio di salute sul territorio. Qual è oggi, secondo lei, il ruolo delle farmacie nella sanità di prossimità?
«Il ruolo è proprio quello di primo punto sanitario sul territorio. Le farmacie sono talmente dislocate che spesso, nei paesi dove non ci sono strutture sanitarie e a volte nemmeno i medici, ci siamo noi. Siamo aperti otto ore al giorno per sei giorni alla settimana e possiamo offrire servizi che aiutano il cittadino a proteggersi. Penso alla telemedicina: elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter pressorio. Ma anche alle vaccinazioni: dall’anti-Covid, all’antinfluenzale, all’antipneumococcica, fino a quelle che arriveranno nei prossimi mesi come l’anti-papilloma virus e la trivalente».
Quindi una gamma ampia di servizi oltre al farmaco…
«Oltre al “core business” che è il farmaco, eroghiamo una miriade di servizi. Dalla scelta e revoca del medico, alle prenotazioni di visite specialistiche, fino alla telemedicina. E qui occorre fare una distinzione: si può accedere in via privatistica, chiedendo un elettrocardiogramma a pagamento, oppure, se si è cardiopatici e con esenzione, ci si fa fare la ricetta dal proprio medico e la prestazione diventa convenzionata, esattamente come in ospedale».
Federfarma Mantova sostiene da tempo la necessità di ampliare i servizi. Negli anni quali passi concreti sono stati fatti?
«Il percorso si è accelerato durante il Covid, quando le farmacie hanno supplito alle mancanze della struttura sanitaria. Da lì ci hanno consentito di fare le vaccinazioni, prima impensabili. Abbiamo fatto corsi specifici e questo ha aperto un nuovo capitolo. alivello territoriale i servizi continuavano a diminuire e anche gli ambulatori medici calavano. Le farmacie si sono rese disponibili per supportare i cittadini, soprattutto nei paesi lontani dagli ospedali».
Quanto è importante la collaborazione con medici di base e specialisti?
«Fondamentale. Faccio un esempio: abbiamo avviato con il dottor Massimo Franchini, primario del Centro trasfusionale, una sperimentazione sul TAO (Terapia Anticoagulante Orale), la coagulazione del sangue. Invece di recarsi in ospedale, i pazienti possono fare il controllo in dieci farmacie della provincia. Con una semplice “striscia” otteniamo i dati, li inviamo al Centro che stabilisce la terapia. È un servizio gratuito che evita viaggi inutili. Al momento coinvolge una decina di farmacie, ma puntiamo ad allargarlo. Siamo l’unica provincia a portare avanti questo modello».
E a livello di telemedicina quanti punti sono già attivi?
«Nella provincia di Mantova ci sono 145 farmacie. Di queste, 60-70 offrono oggi servizi di telemedicina. Per le vaccinazioni i numeri sono simili. Alcune farmacie non hanno ancora spazi adeguati, ma il nostro obiettivo è arrivare a una diffusione capillare».
Quali tecnologie possono rivoluzionare i prossimi anni?
«Sicuramente il teleconsulto. Significa che il paziente entra in farmacia, e supportato dal farmacista si collega con il medico specialista. Si possono risolvere dubbi su terapie o chiarire prescrizioni senza spostarsi. È una soluzione che abbatte non solo le distanze ma anche i costi sociali: quando un figlio deve prendere un giorno di ferie per accompagnare il padre a una visita, quello è un costo che nessuno calcola. Con il teleconsulto si evitano disagi e si mantiene il rapporto di fiducia che lega cittadini e farmacisti».
Molti pazienti, soprattutto anziani, si affidano al farmacista…
«È vero. Ci chiedono consigli, trovano risposte professionali e spesso ci ringraziano. Io stesso vaccino persone di 96 o 97 anni: per loro poter ricevere la prestazione sotto casa è un sollievo. Questo dimostra che la farmacia è un presidio di salute e prevenzione. La fiducia è la base del nostro lavoro».
Che differenza c’è tra telemedicina e teleconsulto?
«La telemedicina è ciò che già offriamo: ECG, Holter, spirometrie. I tracciati vengono inviati agli Ospedali Civili di Brescia, refertati dai cardiologi e tornano in farmacia con la diagnosi. Questo salva vite, come a Pietole, dove un infarto è stato intercettato in tempo. Il teleconsulto è invece il futuro: un sistema che consente al cittadino di collegarsi, con l’aiuto del farmacista, direttamente con lo specialista. Non sostituisce il medico, ma lo integra e alleggerisce la macchina sanitaria».
Le prossime battaglie di Federfarma Mantova?
«Stiamo lavorando su più fronti. Uno riguarda la prevenzione oncologica: in collaborazione con l’oncologia di Mantova e con l’Ordine dei medici stiamo raccogliendo questionari in tutte le 145 farmacie della provincia. I dati, incrociati dall’oncologia, permettono di individuare soggetti a rischio in base alla familiarità. È una forma di prevenzione innovativa che consente di prendere in carico i pazienti prima che la malattia si manifesti. Solo Mantova, al momento, la sta attuando. Poi ci sono i vaccini: l’esperienza positiva sull’antipneumococcico, partita proprio qui, è stata estesa alla Regione».
Un’ultima battuta sui vaccini: quali consiglia agli over 65?
«Certamente antipneumococcico e anti-zoster, contro il fuoco di Sant’Antonio, oltre al vaccino antinfluenzale da ottobre. Naturalmente sempre previo consulto con il proprio medico di base, con cui il rapporto resta fondamentale».
Farmacie sentinelle di salute: il futuro della sanità di prossimità
