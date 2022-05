Alla scoperta delle sedi storiche dei Consorzi nei 100 anni della bonifica

MANTOVA – Dal 14 al 22 maggio 2022 una serie di eventi celebreranno il ruolo della bonifica nell’anno del suo centenario. Per l’apertura, sabato 14 maggio, è prevista una passeggiata urbana in centro storico a Mantova alla scoperta delle sedi storiche dei consorzi Territori del Mincio, Garda Chiese e Terre dei Gonzaga in Destra Po, ospitati in edifici di pregio, che durante la serata saranno illuminati da giochi di luci: un’occasione unica per scoprire questi gioielli pressoché sconosciuti, grazie alla collaborazione con gli Amici di Palazzo Te. Alle ore 20.30 partenza da Palazzo Bonatti, sede del Consorzio Garda Chiese in Corso V. Emanuele II, 122; si prosegue per Palazzo Gonzaga di Vescovato, sede del Consorzio Territori del Mincio, In via Principe Amedeo 29 e si raggiunge la palazzina Liberty del Consorzio Terre dei Gonzaga in Via Spagnoli 5. La partecipazione è gratuita con prenotazione allo 0376 288044. Consorzi di bonifica, attraverso una struttura organizzativa e professionale consolidata e ad una ormai lunga esperienza, svolgono una funzione di grande e riconosciuta importanza: governano le acque artificiali della pianura irrigua, salvaguardano ampie zone e numerosi centri abitati da esondazioni e calamità naturali, assicurano l’irrigazione delle campagne e lo sviluppo dell’agricoltura, concorrono a tutelare l’ambiente e il paesaggio, assicurano l’esistenza di biotopi e di riserve naturali.