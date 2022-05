Agorà della pace: a Solferino nasce una nuova associazione

SOLFERINO – La pace: un tema e una ragione di vita che in questi periodi sono stati messi in forte discussione. Perché continui ad essere l’obiettivo a cui tendere, a Solferino è stata costituita la nuova associazione “Solferino agorà della pace”. L’associazione è sorta grazie all’impegno di undici soci fondatori, tra i quali il solferinese Gastone Savio, nominato presidente.

Il primo atto concreto che va nella direzione di sensibilizzare le persone e al tempo stesso diventerà una sorta di battesimo della nuova associazione si terrà domenica 15 maggio.

In Villa Mirra a Cavriana sarà proposto dalle 12.30 un pranzo di solidarietà il cui ricavato diventerà un contributo da inviare all’Ucraina. La quota di partecipazione è di 20 euro. L’iniziativa nasce per agevolare i molti cittadini intenzionati a dare il loro contributo per alleviare le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina.

L’appuntamento è patrocinato dai Comuni di Solferino e Cavriana e sarà allestito in collaborazione con Associazione Militari in Congedo di Cavriana, Confraternita del Capunsel, Pro loco, CulturArte e Comunikazione di Solferino.

Le prenotazioni sono possibili telefonando ai seguenti numeri: 349-1820094 oppure 366-7127396 (solo WhatsApp) o anche con una mail de info@solferinoagoradellapace.it.