Impianto di biometano tra Sustinente e Roncoferrato, nuova conferenza di servizi

RONCOFERRARO – Torna prepotentemente d’attualità la questione dell’impianto di produzione di biometano che potrebbe essere realizzato al confine tra i comuni di Sustinente e Roncoferraro in loicalità Poletto: domani è stata convocata una conferenza di servizi in Provincia in cui saranno esaminate le integrazioni prodotte dallo studio incaricato di redigere il progetto dell’insediamento. Le amministrazioni comunali, anche se per ora non hanno rilasciato commenti attendendo l’esito della riunione, non intendono comunque fare nessun passo indietro rispetto ai rilievi fatti in passato, principalmente legati alla viabilità nella zona.

L’insediamento, come abbiamo ricordato nei mesi scorsi sulla Voce verrebbe a collocarsi in territorio del Comune di Sustinente; tuttavia – anche per il fatto che via Poletto segna il confine con Roncoferraro – è in questo secondo comune che si sono segnalate le maggiori proteste, anche in ragione della maggior presenza di residenti. Va detto che la San Marco di Bovolone non è comunque il soggetto gestore del futuro impianto, ma solo uno studio di progettazione (peraltro impegnato nella redazione di altri progetti analoghi proposti in altri comuni della Bassa e tutti, al momento, ancora al palo) mentre resta ancora ignota la società che avrà il compito di gestire l’impianto. Inoltre il progetto ha già subito una sostanziale modifica, dato che è tramontata l’ipotesi di alimentare la produzione di biometano con la cosiddetta Forsu (ovvero la frazione organica dei rifiuti solidi urbani) in favore dell’utilizzo di reflui zootecnici. I Comuni, come noto ma anche la stessa Provincia, poco possono fare di fronte a progetti formalmente in regola dato che sono destinati a insediarsi su suolo privato, ma possono porre delle eccezioni. E quella maggiormente posta dai Roncoferraro e Sustinente sarebbe sulla vaibilità: un incremento di mezzi pesanti per i quali la via d’accesso al futuro sito risulta fortemente inadeguata, per usare un eufemismo.