Allarme in centro a Goito, enorme sciame d’api sulla torre

GOITO – Spunta su una delle facciate della torre, in pieno centro paese, un enorme sciame di api. Lo sciame dovrebbe essersi formato tra sabato e ieri, quando alcuni passanti si sono accorti che sulle pietre della storica struttura goitese si trovavano, disposte in una forma semicircolare, centinaia di api ronzanti. Api che, in ogni caso, fino a questo momento non avrebbero creato alcun disturbo a nessuno. Ma va da sé che la situazione, soprattutto dal momento che si è creata nel centro del paese, doveva essere affrontata e risolta. Della presenza dell’imponente sciame ieri sono stati informati sia la polizia locale che l’amministrazione comunale. Sono partite quindi le ricerche di un apicoltore che potesse recuperare le api e spostare in un luogo più consono rispetto alla torre in centro paese. Dopo diversi ricerche l’apicoltore, residente in zona, è stato rintracciato ed è intervenuto verso le 21 di ieri recuperando e spostando le centinaia di api.