Pallavolo serie B1 f – Longhi: “Volta, hai ancora tanta strada da fare”

VOLTA Con il campionato in pausa, mercoledì la Nardi Volta ha sconfitto al PalaMarconi per 4-0 in amichevole l’Orotig Peschiera Ponti, che milita nel girone D della B2, quello di Medole, Polriva e Zoo Bautique. Era assente Chiara Boninsegna, mentre in cabina di regia ha giocato Oriente, unica palleggiatrice rimasta, dopo la risoluzione del contratto con Giorgia Angelini. Oriente non era al top della condizione. Nelle ospiti, in difficoltà in ricezione, non è scesa in campo Campi, ex Stradella e Porto, mentre hanno giocato Sandrini ex Volta e Moschini ex Porto. E dopo Angelini anche il secondo libero Rachele Gobbi, giunta in estate dallo Zoo Bautique, ha lasciato il team del presidente Sergio Longhi. Mercoledì 29, sempre a Volta, amichevole col Cbl Costa Volpino, in vetta nel girone B della B1. «In estate avevamo visto che questa poteva essere una buona squadra grazie al lavoro del diesse Alberto Roffia – afferma il presidente Sergio Longhi – Il primo posto nel girone C, in coabitazione con il Vivigas Castel d’Azzano, fa molto piacere, ma c’è ancora tanta strada da percorrere, anche se il nostro obiettivo è puntare ai primi posti. Si riparte il nove gennaio con il testacoda a Torri di Quartesolo. Le vicentine sono ultime, ma vanno affrontate con impegno e motivazioni, schierando la formazione titolare per evitare brutte sorprese».