Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta si gode la sosta. Donadoni: “Gruppo super, possiamo sognare”

MANTOVA Inizio di campionato super per il Saviatesta. Dopo la sconfitta inaugurale con l’Ecocity Genzano, i biancorossi hanno inanellato tre vittorie di fila contro CDM Genova, Roma e Sandro Abate. Successi che hanno portato i virgiliani al secondo posto della classifica di Serie A con 9 punti, a -3 dalla vetta occupata a punteggio pieno dalla Feldi Eboli. Mattatore dell’ultimo match è stato Felipe Donadoni, autore della doppietta decisiva nel 4-3 finale. «È stata la partita che ci eravamo immaginati – racconta – difficile, contro una squadra esperta e con giocatori che si conoscono da tanto. Nel primo tempo siamo passati due volte in svantaggio, ma abbiamo recuperato alla grande con un secondo tempo quasi perfetto. Segnare tre gol in sette minuti non è semplice e soprattutto non capita tutti i giorni. Sinceramente non mi aspettavo di segnare due gol, non sono il tipico bomber. Ma sono contento di aver aiutato la squadra. Li dedico alla mia famiglia che vive in Brasile».

Un avvio così era difficile immaginarselo. «Non ci aspettavamo di vincerne tre di fila – afferma Donadoni – il campionato è equilibrato e dobbiamo fare punti in casa sfruttando al meglio il fattore campo. Venire a giocare a Mantova, su un campo difficile e dopo una lunga trasferta, non è semplice per gli avversari. E’ sempre bello vedere il PalaSguaitzer gremito di persone. Abbiamo dei tifosi incredibili, sono il nostro sesto uomo in campo e ci danno tanta energia, la stessa che portiamo in campo tutte le gare».

Con tre gol all’attivo, Felipe è il capocannoniere della squadra: «Spero di farne tanti altri e di aiutare i miei compagni anche con gli assist. Ho un bellissimo rapporto con tutti, compresi i nuovi arrivati. Conosco mister Milella da tre anni, per me è come un padre. La nostra vera forza è il gruppo, sempre unito. Ognuno rema nella stessa direzione, vogliamo raggiungere tutti la salvezza. Ma dopo questo avvio penso che possiamo ambire a qualcosa in più perché siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Personalmente voglio migliorare la deludente esperienza di due anni fa in Serie A. Punto a segnare di più ed essere protagonista con questa maglia».

Il Saviatesta tornerà in campo dopo la sosta, venerdì 24 a Cosenza, per sfidare una diretta concorrente nella lotta salvezza. «Sarà una guerra – conclude Donadoni – giocheremo in un palazzetto caldo, ma dovremo concentrarci solo su noi stessi e fare il nostro gioco. La Serie A è equilibrata, basta un piccolo errore per ritrovarsi in fondo».