Appuntamento in centro a Viadana con l’attività di orienteering

VIADANA – Palextra 204 Studio e l’associazione Interflumina di Casalmaggiore sono le realtà promotrici della manifestazione di orienteering – evento patrocinato dal Comune di Viadana – in programma sabato dalle 15 con partenza davanti al municipio della cittadina virgiliana. «Il centro – anticipano gli ideatori di questa manifestazione sportiva – si trasformerà in un affascinante percorso di avventura, divertimento e condivisione, grazie a questa manifestazione di orienteering». Tre le lunghezze dei percorsi tra i quali scegliere: 2, 2,5 e 3 km. Una formula per favorire l’accessibilità ad atleti, sportivi amatoriali, neofiti di questa disciplina ed esperti di orienteering. L’iscrizione è gratuita e sono previsti premi per i partecipanti. «La nostra realtà – anticipano da Palextra 204 Studio – ha voluto fortemente questo evento, poiché crede fermamente nell’importanza dell’attività fisica e dello sport, come strumenti per migliorare il proprio stile di vita». Ad ogni partecipante sarà consegnata una cartina topografica realizzata da tecnici specializzati, utilizzabile in gare nazionali e internazionali. L’orienteering, nato nei paesi scandinavi e originariamente praticato in boschi e foreste e in ambienti naturali, è da circa 20 anni svolto anche nei nostri centri storici, ed offre un modo divertente e coinvolgente per vivere e scoprire l’ambiente urbano. «Alla manifestazione potranno partecipare atleti professionisti, principianti, gruppi e famiglie. – continua la nota degli organizzatori – L’evento sarà rimandato solo in caso di forte pioggia. Con pioviggine o cielo coperto l’iniziativa si svolgerà regolarmente come indicato».