Recupero strada di Viadana al via, la giunta pensa già ai lavori per il 2025

VIADANA – Come reso noto sulle pagine de La Voce di Mantova, nelle prossime settimane a Viadana partirà un importante intervento di manutenzione della rete viabilistica affidato alla ditta Moba di Messina. Un intervento significativo a favore della cittadina rivierasca, considerando l’ammontare delle risorse destinate dall’amministrazione per il Piano Asfalti 2024, schema che vedrà lo stanziamento complessivo (compreso di iva) di un milione di euro, ma le novità e gli obiettivi in programma non si esauriscono qui. «Siamo consapevoli – afferma il primo cittadino Nicola Cavatorta – che il territorio viadanese avrà bisogno di interventi di analoga portata anche in futuro. Per questo, l’intenzione è quella di riproporre un Piano Asfalti di questa rilevanza anche per il 2025. Tornando a quanto previsto per il 2024 – continua l’amministratore locale – vedremo di partire con l’anello che imbuca la Gronda Nord nella zona artigianale Fenilrosso, un tratto particolarmente sollecitato dal traffico veicolare e che necessita comunque di manutenzione». Ancora più imminente l’avvio dei lavori a favore delle frazioni nord del Comune, con risorse regionali per circa 220mila euro, stanziate in un primo momento dal Pirellone per il ponte provvisorio sul Canale Ceriana (opera che, come noto, non è servita, considerando la risoluzione della criticità e la riapertura del manufatto): «Non essendo state utilizzate per il ponte provvisorio – ricorda il sindaco – queste risorse stanziate in origine da Regione Lombardia per il nostro Ente resteranno comunque nel viadanese e saranno impiegate a favore di quelle strade e vie che, per effetto della viabilità modificata nel periodo di chiusura del ponte sul canale Ceriana, avevano subito una maggiore sollecitazione veicolare. Entro un paio di settimane dovrebbero iniziare i lavori. Inoltre, sempre parlando di frazioni nord, stanno procedendo gli interventi che porteranno alla riapertura imminente del Cinema Teatro Lux di San Matteo. Adesso sono state ultimate le operazioni di tinteggiatura esterna, dovranno poi essere sostituite alcune tapparelle dell’immobile rovinante dall’ultima grandinata. Indicativamente ci vorrà ancora qualche settimana, ma il più è stato fatto. Sempre parlando di frazioni nord – continua il sindaco viadanese – a buon punto la riqualificazione dell’area delle ex scuole di Cizzolo».