“Les Nuits en Or”, il cinema d’autore dal 24 ottobre all’Ariston

MANTOVA – “Les Nuits en Or”, il più importante circuito di cortometraggi premiati nel mondo, approda per la prima volta a Mantova giovedì 24 ottobre al Cinema Ariston per una giornata gratuita interamente dedicata al grande cinema d’autore.

L’evento è organizzato da Film Commission Mantova in collaborazione con il Comune di Mantova e porta nella nostra città il prestigioso appuntamento presentato dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Mantova. Sono intervenuti il vicesindaco Giovanni Buvoli e gli esponenti di Film Commission Mantova Claudio Pelizzer, Francesca Andreatta, Alessandro Colombo e il presidente Stefano Mangoni. Ha parlato anche Fabrizio Marchini, rappresentante dello sponsor Taffo.

Sul grande schermo della Sala Virgilio del Cinema Ariston, dalle 9 del mattino alle 23.30, scorreranno i migliori cortometraggi al mondo dell’ultimo anno, premiati con i riconoscimenti più prestigiosi del settore, come gli Oscar, il David di Donatello, i francesi César, i britannici Bafta, gli spagnoli Goya, i tedeschi Deutscher Kurzfilmpreis o gli australiani Aacta. Tra i mini-film proiettati ci sono anche il vincitore dell’Oscar 2024, “War is over!” di Dave Mullins, e quello del David di Donatello 2024, “The meatseller” di Margherita Giusti.

Una maratona a cui si potrà partecipare in tre sessioni. Dalle 9 alle 13 una mattinata pensata per le scuole, ma aperta anche agli altri spettatori, a cui parteciperanno numerosi istituti superiori mantovani; dalle 15 alle 19 sessione pomeridiana; dalle 20.30 alle 23.30 la serata di chiusura preceduta da un aperitivo aperto.

In totale 32 short film, tutti nuovissimi e vincitori dei principali premi al mondo, selezionati da 30 accademie internazionali di cinema.

I cortometraggi in proiezione, in lingua originale sottotitolati in italiano, provengono da Italia, Usa, Sudafrica, Messico, Grecia, Svizzera, Corea del Sud, Australia, Norvegia, Repubblica Ceca, Brasile, Francia, Regno Unito, Ucraina, Finlandia, Portogallo, Danimarca, Romania, Canada, Germania, Israele, Spagna, Lussemburgo, Svezia, Colombia, Belgio, Olanda, Taiwan e Lituania.

Diversi gli stili e diversi i linguaggi adottati dai vari corti – fiction, documentario o animazione – così come le tematiche affrontate, che aprono uno sguardo sulle tante sfumature del vivere ai nostri tempi e sulle sfide globali magari rappresentate attraverso sguardi inattesi e storie emblematiche. Tra gli argomenti trattati dai vari short film ci sono storie di riscatto, lavoro, disabilità, guerra, immigrazione, burocrazia pressante, ricerca delle origini, emarginazione, crescita, identità, fragilità dell’esistenza, ma anche meraviglia del vivere.

Chi con occhio più realistico, chi con sguardo lirico, i registi dei cortometraggi selezionati da “Les Nuits en Or” sono spesso i talenti emergenti che vedremo affermarsi nel grande cinema di domani.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà Manuela Pineskj, critica cinematografica e Segretaria Generale dell’Accademia del Cinema Italiano David di Donatello. Un evento di caratura internazionale che va a colmare l’assenza dei Premi Fice, che da quest’anno non si terranno più a Mantova, e che si proietta verso il futuro per diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale mantovano.

È già in cantiere, infatti, l’edizione 2025 di “Les Nuits en Or” a Mantova, che vedrà un doppio appuntamento, oltre all’ampliamento del numero di giornate, delle collaborazioni e delle attività. “Les Nuits en Or” a Mantova è un evento realizzato da Film Commission Mantova, con la collaborazione del Comune di Mantova e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Cinema e Audiovisivo, Siae, Nuovo Imaie. Main sponsor: Taffo.

La partecipazione a tutte le sessioni di proiezioni è gratuita, non è necessaria la prenotazione.