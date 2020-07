Franco Nodari alla guida di Indecast altri tre anni

CASTIGLIONE Sarà Franco Nodari (foto) a guidare Indecast per altri tre anni, proseguendo quindi nel mandato che il sindaco Enrico Volpi gli aveva affidato nel 2017. La scelta da parte del sindaco nei confronti di Nodari, che è anche coordinatore di Forza Italia a Castiglione e in passato ha guidato un’azienda operante sempre nel settore dei rifiuti, è avvenuta alcuni giorni fa. Da parte del sindaco soddisfazione per il rinnovo della carica di amministratore unico, ruolo per il quale non si erano comunque presentati altri candidati. «Siamo soddisfatti – afferma Volpi – perché Nodari nel corso di questi anni è risucito a rimettere in sesto la nostra società partecipata. Come tutti sanno, l’abbiamo ereditata nel 2017 in condizioni economiche davvero difficilissime e Nodari, operando scelte ponderate e oculate, è riuscito a rimetterla in sesto mantenendo comunque tariffe che sono le più basse della provincia. Anche la pulizia e la cura di Castiglione sono ottime». Nell’occasione è stato anche approvato il bilancio 2019 che chiude con utili per 270mila euro.