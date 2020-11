Arrivano gli sgambatoi per gli amici a quattro zampe

CURTATONE – La giunta guidata dal sindaco Carlo Bottani ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione degli sgambatoi nelle diverse frazioni del paese. Per ora saranno realizzati a Buscoldo ed Eremo: ogni area costerà tra gli 8 ed i 10mila euro.

Aree verdi pubbliche protette riservate agli amici a quattro zampe: questo il nuovo progetto del Comune di Curtatone che ha dato l’ok per la realizzazione degli sgambatoi nel territorio. Un intervento importante che permetterà di andare incontro alle richieste di tanti cittadini. «Sono state individuate 14 aree pubbliche relativamente alle quali sono stati valutati vari parametri a favore e contro (presenza di aree gioco per bambini, distanza dai centri abitati, spazio a disposizione etc) – spiega l’assessore Cinzia Cicola -. Sono stati analizzati i costi di realizzazione con l’obiettivo di creare aree attrezzate a Buscoldo, Eremo, Levata, Montanara e San Silvestro con superfici tra i 500 e gli 800 mq ed i relativi costi di realizzazione».

Uno studio, quello redatto da Corte Spagnola, volto ad individuare delle priorità di realizzazione, anche in base ai costi: analisi che ha portato a scegliere, per ora, Buscoldo ed Eremo quali location per gli sgambatoi: «la giunta, almeno per ora, intende partire dai centri più densamente popolati, escludendo quelli con possibilità di ampi spazi verdi come ad esempio Grazie, che però possono essere aggiunti in futuro, qualora ne emergesse l’esigenza», specifica infatti Cicola.

Il progetto, il cui costo si realizzazione varia dagli 8 ai 10mila euro ciascuno, è stato realizzato dall’ufficio tecnico, con l’ingegnere Anna Rita Dall’Olio e da Giovanni Trombani con il supporto esperti cinofili tra cui Caterina Tanadini dell’Associazione edukate dogs sister.

Contestualmente al progetto la giunta ha anche approvato un regolamento comunale specifico per l’utilizzo delle aree destinate a sgambatoio.