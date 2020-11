Poste chiuse: due uffici mobili da lunedì fino al 25 novembre

MANTOVA – Sono stati collocati in piazzale della Repubblica (noto a Castiglione anche come piazzale Olimpo) già da alcuni giorni e saranno in funzione da lunedì fino al prossimo 25 novembre. Sono i due camper-uffici mobili delle Poste messi a disposizione dell’utenza dal momento che l’ufficio rimarrà chiuso per lavori sull’impianto di condizionamento. Gli uffici saranno a disposizione dei clienti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ufficio postale mobile è una struttura ad alta tecnologia che opera in tempo reale sulla rete di Poste Italiane ed è in grado di fornire l’insieme dei servizi erogati da Poste, in condizioni di sicurezza. L’ufficio mobile assicurerà anche la consegna di raccomandate, assicurate, atti giudiziari e pacchi non consegnati per assenza del destinatario. La consegna della corrispondenza sarà regolare e il Postamat sarà funzionante. L’ufficio “ordinario” riaprirà il 26 novembre.