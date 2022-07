Asola, consiglio comunale in streaming

ASOLA Dalla prossima seduta, in data odierna 26 luglio 2022, sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming.

In seguito all’approvazione con delibera di Consiglio n. 23 del nuovo “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, in videoconferenza o in forma mista e disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione streaming” gli incontri saranno visibili attraverso una piattaforma on line. L’intento primario è quello di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente e fornire una più ampia pubblicità circa l’attività del Consiglio Comunale.

La macchina amministrativa si adegua e si adatta così ad una tecnologia sempre più dinamica e quotidiana, con l’obiettivo di essere più vicini al cittadino nell’applicazione dei principi di trasparenza e con la massima circolazione possibile delle informazioni tra sistema amministrativo e comunità.

Nel sito istituzionale sarà presente, nella parte dedicata al Consiglio Comunale, il link dedicato con anche l’archivio video delle sedute.