Domenica torna Mantova Meeting 5000

MANTOVA Domenica 8 Giugno in Piazza Sordello torna il “Mantova Meeting 500”, la grande rassegna di auto storiche giunta quest’anno alla 27° edizione organizzato dal Club Sinc-Sent Mantova . A colorare la bellissima piazza cittadina ci saranno moltissime 500 d’epoca presenti in tutte le versioni e molte altre auto storiche a far da cornice a questa rassegna che per numero di auto presenti alla partenza (oltre 200)la pongono tra I primi posti nel panorama del motorismo storico. Le auto inizieranno ad arrivare in piazza Sordello a partire dalle ore 8 per le iscrizioni, la partenza è prevista per le 10.15, per un percorso che toccherà le colline dell’alto mantovano dove la carovana farà una prima sosta per un rinfresco per poi dirigersi verso il ristorante dove avverranno le premiazioni. L’incasso del raduno sarà destinato all’acquisto di uno speciale tandem fatto costruire a un artigiano mantovano per un ragazzo disabile.