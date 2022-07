MILANO Matteo Pincella rinnova per due anni con l’Inter. Il biologo nutrizionista mantovano inizia così la sua terza stagione consecutiva con i nerazzurri occupandosi di prima squadra, Primavera e da quest’anno anche della squadra femminile. Con il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, Pincella si è nuovamente preso cura dell’attaccante belga predisponendo una rigida dieta alimentare per il mantenimento della forma fisica.