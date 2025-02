Asola, successo per il nuovo appuntamento ‘Di tutto un po’’, la rinnovata Mostra Mercato della cittadina del Chiese

ASOLA Si è tenuto nei giorni scorsi con successo e una buona partecipazione di visitatori nella centrale piazza XX Settembre il nuovo appuntamento “Di tutto un po’”, la rinnovata mostra mercato mensile della cittadina del Chiese organizzata dall’Associazione Storie Creative in sinergia con l’amministrazione comunale e l’Associazione San Rocco Asola guidata da Paolo Balestreri. Il mercatino ha proposto abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti, ma anche dischi, giocattoli, home decore, accessori, sculture in legno, monili, ceramiche, opere artistiche e molto altro. Gli espositori presenti hanno trasformato l’area della piazza del municipio in un luogo di proposte particolari, una sorprendente ed originale mostra-mercato.

Paolo Zordan