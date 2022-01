Auto “impazzita”, sbanda e piomba in un cortile privato

VILLIMPENTA – A Villimpenta il “botto” di Capodanno lo hanno udito già qualche ora prima della mezzanotte. Ma in questo caso non c’è stato nulla da festeggiare. A causarlo l’incidente avvenuto nel pieno centro paese, più o meno attorno alle 15.30, quando una Volkswagen Golf con a bordo quattro extracomunitari di origine marocchina (tre uomini e una donna) è piombata in un cortile privato. L’auto, che arrivava da piazza Roma e ancora non si comprende come abbia potuto girare su sé stessa dopo aver effettuato la secca curva a sinistra posta davanti al Campo Fiera, ha letteralmente centrato la proprietà dei coniugi L.P. e G.B. «È stata come un bomba – hanno detto marito e moglie -; e fortuna ha voluto che in quel momento nessuno di noi si trovasse all’esterno, ma anche che nessun passante stesse camminando lungo il marciapiede qui davanti». Nell’impatto la vettura ha abbattuto metà del muretto (quella confinante con il Glamour Cafè), divelto il cancello d’ingresso (facendolo finire fuori guida) e danneggiato – crepandola – l’altra metà della spalletta. Se la sono cavata con qualche contusione il conducente e uno dei passeggeri, mentre gli altri due sono usciti praticamente illesi dalle lamiere. Resta il “giallo” su chi si trovasse effettivamente alla guida della Golf. Secondo quanto asserito da alcuni testimoni, il conducente si sarebbe allontanato a piedi subito dopo l’incidente, probabilmente per evitare l’assunzione di responsabilità e le conseguenze a cui sarebbe andato incontro. In un primo momento la “colpa” se la sarebbe così addossata l’unica donna presente nella vettura, anche se la versione non avrebbe convinto né il personale sanitario né le forze dell’ordine. I soccorsi sono stati complessi e per poter liberare la vettura incastrata nei mattoni è stato necessario un carro attrezzi. Sul posto la Polstrada per gli accertamenti del caso, un’ambulanza del Soccorso Azzurro e un’auto medica; poco più tardi sono arrivati anche i carabinieri.

Matteo Vincenzi