Auto ribaltata fuori strada a Campitello: 18enne in ospedale

CAMPITELLO DI MARCARIA Grande paura per un giovane che nelle prime ore di oggi è uscito di strada con la sua auto che si è rovesciata. E’ successo alle 4,30 in strada Senga a Campitello di Marcaria. Stando a quanto riscostruito dai carabinieri di Castellucchio che hanno eseguito i rilievi si è trattato di una fuoriuscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il conducente un 18enne di Brescello (Re) è stato portato in codice verde all’ospedale di Mantova.