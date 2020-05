Aveva un coltello serramanico in tasca, denunciato

ASOLA I Carabinieri della Stazione di Asola, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un minore di anni 18, residente in un comune dell’alto mantovano, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Il ragazzo è stato controllato in Asola e trovato in possesso di un coltello serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm., occultato all’interno della tasca dei pantaloni. Il minore non ha fornito valide giustificazioni circa il possesso del coltello che è stato sequestrato per poi essere deposito presso l’ufficio corpi di reato della competente Autorità Giudiziaria.