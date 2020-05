Sicurezza nella fase 2, Cia Est Lombardia a fianco delle aziende

MANTOVA La sicurezza ai tempi del Covid-19. La fase 2 per le aziende agricole prevede l’osservanza di specifica normativa in materia di sicurezza. Per questo motivo il servizio QSA, Agricoltura-Sicurezza-Ambiente di Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia è pronto ad assistere gli associati nella revisione del rischio biologico, a collaborare nell’acquisto dei Dpi, ad organizzare incontri in videoconferenza con le aziende agricole per assistere nell’attivazione di un sistema aziendale di prevenzione e protezione dei lavoratori in materia di Covid 19. In base alle recenti disposizioni, le aziende in Psr saranno controllate da Ats in relazione al rispetto delle condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e protocollo Covid-19. Le altre aziende saranno controllate a campione da Ats, Ispettorato del lavoro, Carabinieri (dell’Ispettorato, Nas e nei centri piccoli da quelli della locale stazione) per il rispetto del protocollo Covid-19. La formazione di aggiornamento per la sicurezza può essere organizzata a determinate condizioni ed è accettata in materia di aggiornamento solo per la parte teorica (anche per raccolta e vendemmia), ma non per prima formazione, dove è necessaria una parte pratica. “Fondamentale è il protocollo e Dpcm Covid 19 del 24 aprile quale riferimento per le azioni di prevenzione e di protezione da attuare – sottolinea Paolo Conti di Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia –. Prevenzione e protezione dei lavoratori sono responsabilità del datore di lavoro, che deve tutelare la loro salute ed evitare infortuni. I controlli saranno di tipo preventivo e non repressivo”. Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia ha fornito alle aziende la documentazione necessaria: vademecum sul Covid-19, documento informativo da spiegare e far sottoscrivere ai lavoratori, cartellonistica base, documento di revisione del rischio biologico e integrativo del documento di valutazione dei rischi, check list dell’Ats da compilare, dispensa elaborata dall’Ats per fornire indicazioni utili per la prevenzione del contagio nelle aziende agricole e zootecniche. Per qualsiasi dubbio o quesito sul tema è possibile inviare una mail al Servizio Cia QSA Qualità-Sicurezza-Ambiente all’indirizzo ciaservizi.qsa@gmail.com. Pronti a ripartire, nel massimo rispetto delle norme in vigore e con la consueta cura e attenzione verso il cliente, anche gli agriturismi. “Gli agrituristici Cia lanciano la fase “Apro sicuro” – spiega il responsabile Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia, Domenico D’Amato -. Si sono formati, hanno adeguato tutte le strutture e i propri disciplinari di sicurezza, acquistato tutti i Dpi e sono pronti a tornare a fornire le eccellenze gastronomiche della cucina contadina nella massima sicurezza”.