Avevano rubato 4mila euro a una 65enne di Marmirolo, denunciati due finti carabinieri

MARMIROLO – All’esito di mirata attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Marmirolo sono stati denunciati i presunti autori della truffa: un 34nne ed un 55nne, entrambi residenti a Napoli. Nella giornata del 18 marzo scorso i militari erano stati contattati da una signora pensionata 65nne di Marmirolo, la quale raccontava che poco prima, nella sua abitazione, si erano presentati dei finti carabinieri, i quali si erano fatti consegnare 4.000 euro in contanti e vari monili in oro per la liberazione del figlio arrestato e ritenuto responsabile di aver cagionato un sinistro stradale grave. Grazie all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale e dall’incrocio di dati della banche dati a disposizione delle Forze di Polizia, i Carabinieri hanno individuato e denunciato i 2 presunti autori del reato.

.