Fiamme dalla cucina, a fuoco una casa di Bagnolo, evacuate due famiglie

BAGNOLO SAN VITO- Fiamme dalla cucina, a fuoco una casa a Bagnolo San Vito. Alle 23,40 di ieri sera, primo giungo, in via Buozzi a Bagnolo San Vito, in una villetta bifamiliare si sviluppava un incendio. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri di San Benedetto Po. Incendio propagatosi dalla cucina. Parte della villetta veniva dichiarata inagibile. Nessun ferito. Il proprietario della villetta in questione, classe 1973, nonché l’altro nucleo familiare, hanno trovato alloggio presso parenti.