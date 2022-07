Basso Mantovano – Assistenza, informazioni, visite: Asst apre due nuovi ambulatori

Basso Mantovano Aprono due nuovi ambulatori: uno a Pegognaga e uno a San Giovanni del Dosso. Per rispondere in modo capillare alle esigenze del territorio, l’Asst ha infatti attivato i due ambulatori infermieristici territoriali.

L’ambulatorio infermieristico di San Giovanni è situato in via Martiri della Libertà 47 ed è attivo il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 10. Per info è possibile contattare lo 0376-435904 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 o scrivere a ambulatorioinfermieri.sangiovannideldosso@asst-mantova.it.

L’ambulatorio di Pegognaga, in via Donatori di Sangue 10, è invece attivo il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 10. Per informazioni è possibile contattare lo 0376-435416 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 o inviare una mail a ambulatorioinfermieri.pegognaga@asst-mantova.it.

L’obiettivo è implementare i servizi territoriali sanitari già esistenti, ma anche di fungere da collegamento con la persona che necessita di informazioni, prestazioni di tipo infermieristico o attività di presa in carico relativamente ai bisogni espressi e identificati dai professionisti.

L’ambulatorio infermieristico territoriale è uno dei setting di intervento dell’infermiere di famiglia e di comunità. Si rivolge alle persone che necessitano di interventi assistenziali a medio-bassa complessità. Si punta a ridurre la distanza fisica dai maggiori punti di erogazione dei servizi, migliorandone l’accessibilità e garantendo una presa in carico proattiva verso la popolazione, oltre che una continuità tra ospedale e territorio.

Queste strutture nascono inoltre con l’intento di migliorare l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, creando una rete sociosanitaria quanto più fitta possibile. Sono a disposizione di tutta la popolazione, ad esclusione di pazienti già seguiti dai servizi di assistenza domiciliare integrata o che necessitano di cure palliative. Di prossima attivazione un terzo ambulatorio infermieristico a Lunetta.