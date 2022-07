Calcio Serie D – L’ex ds del Mantova Rino D’Agnelli nuovo club manager del Fano

FANO Nuova stimolante avventura per Rino D’Agnelli (nella foto). L’ex ds del Mantova si è legato al Fano (Serie D), dove ricoprirà il ruolo di club manager con delega all’area tecnica e sportiva. In sostanza, un ds con mansioni allargate. D’Agnelli è reduce da un’ottima stagione al Fanfulla: salvezza ottenuta con tre giornate d’anticipo; e valorizzazione di numerosi under, come testimoniato dalla vittoria di “Giovani D valore”, la graduatoria della Lnd dedicata appunto alla valorizzazione dei giovani. Proprio grazie a questi risultati, il dirigente piemontese si è guadagnato la chiamata del Fano, che punta ad una stagione di consolidamento, sia sul fronte societario che su quello tecnico.