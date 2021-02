Beve disinfettante: 29enne di Roncoferraro finisce in ospedale

RONCOFERRARO – Beve disinfettante per errore e finisce in ospedale a Mantova, dove se la cava con una lavanda gastrica e diversi controlli da parte dei medici. L’episodio si è verificato ieri poco dopo le 13.30 in un allevamento di pollame in via Andrea Costa – la strada che conduce verso Castel d’Ario.

Protagonista della vicenda un 29enne che, per conto di una cooperativa, lavora all’interno dell’allevamento. In quel momento l’operaio stava lavorando con un collega e con il proprietario dell’allevamento. Ad un tratto, assetato, il 29enne chiede di poter bere un sorso d’acqua. Il proprietario allora gli spiega che lì acqua non ce n’è, ma che avrebbe potuto trovare di che dissetarsi all’interno del vicino magazzino.

Una volta raggiunto il capannone l’operaio trova alcune bottiglie: ed è qui che viene tratto in inganno. All’interno di una bottiglia di plastica a quanto pare in tutto e per tutto simile alle comuni bottiglie dell’acqua, c’è un liquido che evidentemente, nonostante il colore giallognolo, il 29enne scambia per acqua o comunque per un liquido innocuo. Sta di fatto che, presa la bottiglia, l’operaio ne beve un sorso.

All’interno però non vi era acqua o qualche altra bevanda, ma un disinfettante con il quale in azienda vengono cosparsi gli zerbini in modo da sanificare le suole delle scarpe. Non appena bevuto un sorso il giovane si sente male e corre a chiedere aiuto ai colleghi. Subito sul posto viene fatta intervenire un’ambulanza che porta il 29enne al pronto soccorso del Poma dove viene sottoposto ad accertamenti e sottoposto a lavanda gastrica. Sul posto è intervenuta la medicina del lavoro dell’Ats per tutti i controlli del caso.