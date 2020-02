Freno tirato: arriva il velox fisso sulla Postumia in direzione di Goito. Limite dei 90 all’ora

GOITO – Ecco l’autovelox fisso lungo la Postumia, all’ingresso di Goito. Il dispositivo è stato installato nella giornata di mercoledì ma non è ancora entrato in funzione. Come in occasione dell’installazione di ogni autovelox fisso, saranno ora necessari alcuni giorni di taratura dopodiché il dispositivo verrà messo in funzione.

Il velox è installato sulla carreggiata percorsa dai mezzi che da Gazoldo si dirigono verso il centro di Goito, pochi metri prima del cartello di inizio paese nei pressi dell’incrocio con strada Calliera Sacca. Riprenderà ed eventualmente multerà solamente i veicoli che da Gazoldo arrivano a Goito, ma non i mezzi che invece da Goito si dirigono verso Gazoldo o altre località. Il limite impostato è di 90 chilometri orari (non eccessivamente basso, quindi), come del resto è il limite lungo quel tratto di strada provinciale.

Come era stato anticipato da La Voce ancora diversi mesi fa, a chiederne l’installazione era stato il Comune di Goito il cui obiettivo è rendere maggiormente sicuro quel tratto di strada. La Postumia fino a Gazoldo è infatti un lungo e ampio rettilineo (solo intervallato da alcune rotatorie) che può invogliare a pigiare sull’acceleratore sia i conducenti che escono da Goito sia quelli che vi arrivano. Ma, proprio questi ultimi, spesso passano di fronte alle primissime abitazioni a velocità troppo alte, mettendo a rischio l’incolumità sia propria sia dei residenti. Onde evitare pericoli, quindi, la richiesta dal Comune con il successivo ok della Prefettura arrivato ancora all’inizio dello scorso settembre.