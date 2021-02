Ancora carcasse di pecore abbandonate in campagna

SORGA (Vr) – Ancora cumuli di rifiuti abbandonati per le campagne di Sorgà. Ma stavolta la scoperta fatta da una signora del posto che stava passeggiando con il proprio cane lungo via Gamandone ha assunto connotati allarmanti: in mezzo a barattoli, sacchi di plastica e pezzi di polistirolo c’era anche la carcassa di una pecora. La donna ha prontamente avvisato le forze dell’ordine per segnalare l’ennesimo scempio ambientale, oltretutto altamente pericoloso sotto l’aspetto igienico-sanitario, da parte di incivili.

Il rinvenimento di carcasse di pecore non è purtroppo una novità nel comprensorio di Sorgà, a pochi metri dal confine mantovano. Il culmine era stato toccato lo scorso gennaio, quando i veterinari dell’Ulss 9 erano dovuti intervenire per rimuovere sei carcasse di pecore abbandonate in avanzato stato di decomposizione.

MATTEO VINCENZI