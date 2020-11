Biblioteca “a domicilio” con Piazzalunga Suzzara

SUZZARA – Anche il centro culturale Piazzalunga di Suzzara si unisce alla schiera di biblioteche dell’Oltrepò Mantovano che hanno deciso di riattivare il servizio di prestito a domicilio durante questo nuovo periodo di chiusure e restrizioni. Ogni utente potrà prenotare fino a cinque tra libri, cd, dvd e audiolibri, da farsi arrivare a casa attraverso questo servizio, attivo dal martedì al sabato dalle 9 alle 12, ed il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30. Non solo prestito, poiché è possibile anche richiedere il servizio per la restituzione di materiale richiesto in precedenza. Prenotare è semplicissimo: basta inviare una mail all’indirizzo piazzalunga.reference@comune.suzzara.mn.it , oppure prenotando direttamente il volume desiderato sul sito delle biblioteche mantovane. Il servizio del Piazzalunga, come accaduto durante il lockdown primaverile, si svolge nel completo rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, con il personale del centro culturale che non entrerà nelle abitazioni e con la consegna che avverrà in spazi esterni, ovviamente muniti di mascherina. Infine, da segnalare il fatto che il servizio non sarà effettuato in case dove risultasse la presenza di pazienti pos