Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, Stefano Purrone nuovo gm

SAN GIORGIO Primo tassello nel mosaico del San Giorgio. Stefano Purrone è ufficialmente il nuovo general manager della società. Purrone assumerà responsabilità dirigenziali e organizzative, unitamente al ruolo di direttore sportivo: questa nomina rappresenta il culmine di un percorso di rinnovamento societario, iniziato con l’avvicendamento a Lorenzo Logallo sulla panchina avvenuto lo scorso inverno. “Questo nuovo passo – recita il comunicato del club – è ulteriore conferma della volontà di continuare a crescere, migliorando e consolidando la leadership e la visione strategica societaria”.

Purrone porta con sé una buona esperienza nel sistema e una profonda conoscenza del mondo del basket, qualità che saranno fondamentali per guidare il San Giorgio verso nuovi traguardi.

«A metà della scorsa stagione – dice Purrone – ho percepito la necessità di rafforzare la struttura societaria, per cui mi sono tolto le vesti di capo allenatore. Ma, come abbiamo sempre detto, è stato un passo indietro personale per poter far fare un passo avanti alla società. Proprio per questo sono entusiasta di portare avanti questo progetto con l’obiettivo di far crescere sempre di più la nostra pallacanestro e, più a largo spettro, la pallacanestro femminile a Mantova. Questo sarà possibile grazie a nuove collaborazioni che permetteranno di far conoscere il nostro operato in tutti gli angoli della provincia, ma anche in tutta la regione grazie ai campionati del nostro settore giovanile e in tutta Italia con la formazione di Serie A2».

Per Purrone sono tante le idee pronte a prendere vita: «Tra i nostri propositi c’è sicuramente la volontà di aumentare i progetti sociali, alcuni sono già sulla rampa di lancio, così da creare un vero e proprio circolo positivo di inclusione che incentivi i servizi e le possibilità per bambini e ragazzi su cui vogliamo attivamente investire».

In conclusione, Purrone ringrazia Manlio Zambonini, fino alla scorsa stagione ds biancorosso: «Vorrei cogliere l’occasione per ringraziarlo per l’impegno e la passione profusi nel corso degli anni, sin dagli esordi in Promozione. Ha dato un contributo importante alla crescita della nostra società e ora affronterà una nuova sfida con Alpo in Serie A1, sempre nella veste di direttore sportivo. A lui va un grande in bocca al lupo per questa nuova annata».