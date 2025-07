Borgo Virgilio: partita la sperimentazione della raccolta rifiuti con city bin

BORGO VIRGILIO È partita ieri la sperimentazione per un nuovo progetto di racolta rifiuti nel comune di Borgo Virgilio. un nuovo progetto sperimentale per la raccolta dei rifiuti, dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Aprica. Il progetto prevede l’introduzione di city bin per la raccolta dei rifiuti. Si tratta di raccoglitori smart, informatizzati di ultima generazione. Per il momento, trattandosi di una fase ancora speroimentale, l’uso sarà riservato a un numero ristretto di condomini selezionati. Le nuove postazioni sono state installate nei pressi dei condomini Corte Cisa e Residence Cristallo. I cassonetti smart che permettono uno stoccaggio più pulito e decorso dei rifiuti, hanno un’apertura che può essere azionata tramite la tessera sanitaria dell’utente, e sono inoltre forniti di un sistema di sanificazione e di sensori che rilevano il livello di riempimento del contenitore. I city bin possono essere utilizzati in qualsiasi orario.