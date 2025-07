Turismo: per la zona delle Colline Moreniche più 4,7% nel 2024

SOLFERINO Con un incontro presso la sede dell’associazione Colline Moreniche del Garda sono stati presentati i dati dell’osservatorio provinciale del turismo relativi all’anno 2024. Alla presenza della presidente Chiara Restrelli, del consigliere provinciale Enrico Volpi e dei tecnici provinciali Lara Rigoni e Maurizio Lionetti, la presentazione ha portato all’attenzione alcuni numeri che certificano la netta crescita del turismo negli 11 Comuni dell’ente territoriale, ovvero Castiglione, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Solferino e Volta Mantovana. Per quanto riguarda gli arrivi, quantificati in oltre 117 mila, il territorio ha registrato un aumento del 4,7% rispetto al 2023, mentre le presenze, stimate attorno alle 323mila, sono aumentate del 6,19%. Nell’area interessata, la percentuale di turisti stranieri è superiore a quella rilevata come dato generale per la provincia: si sale infatti dal 30% al 43%, contro un 57% di turisti italiani. Cambia il podio della provenienza dei turismi stranieri. Se al primo posto rimane la Germania, la sorpresa è la Polonia, che supera al secondo posto la Francia, seguita a sua volta dai Paesi Bassi, i quali si confermano importanti frequentatori della zona morenica. Tra gli stranieri si registrano soggiorni più lunghi, con 3 giorni e mezzo contro i 2 degli italiani. Le strutture ricettive hanno tenuto il passo della domanda. Si contano infatti 420 punti di ospitalità per oltre 5mila posti letto, con una netta prevalenza di case e appartamenti vacanze non gestiti in forma imprenditoriale e, a ruota, agriturismi e bed and breakfast. Gli agriturismi rimangono la meta preferita, scelta da quasi un turista su due (49%). Alberghi (39%) e alloggi privati (12%) completano il quadro. Secondo il consigliere provinciale Volpi, i dati mostrano come l’area delle colline moreniche sia già quella con maggiore dinamismo a livello turistico nella provincia, per quanto ancora con un potenziale inespresso notevole. La presidente dell’associazione Rastrelli ha infine sottolineato l’importanza dei dati raccolti per il miglioramento della promozione turistica e dell’affluenza sul territorio.