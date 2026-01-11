Calcio Serie B: MANTOVA-PALERMO 0-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Primo impegno del 2026 per il Mantova che chiude il suo travagliato girone d’andata ospitando una delle big del campionato: il Palermo di Filippo Inzaghi. Tante defezioni in casa biancorossa: mister Francesco Modesto deve fare a meno dello squalificato Radaelli e degli infortunati Caprini, Artioli, Bonfanti e Mantovani. Pronti all’esordio il portiere Bardi (ex di turno e subito titolare) e il centrocampista Zuccon (in panchina). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PALERMO 0-1

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Bani; Maggioni, Wieser, Trimboli, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso. A disp. Andrenacci, Vukovic, Mullen, Pittino, Marai, Fedel, Paoletti, Zuccon, Bragantini, Marras, Mensah. All.: Modesto.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, M. Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo. A disp. Gomis, Avella, Bereszynski, Veroli, Gomes, Diakité, Gyasi, Blin, Giovane, Le Douaron, Corona. All.: F. Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (assistenti: Capaldo di Napoli e Pascarella di Nocera Inferiore; addetto al Var: Pairetto di Nichelino).

RETI: 10′ Ceccaroni.

NOTE: Ammoniti: Ranocchia. Calci d’angolo: 3-2.

Secondo tempo

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio.

Primo tempo

52′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

48′ Finale di primo tempo concitato: rispondono subito i siciliani con Ranocchia che buca tutta la difesa biancorossa, serve Segre il quale calcia sull’esterno della rete. Si salva ancora una volta la retroguardia di casa.

47′ Timida reazione del Mantova in ripartenza. Falletti serve Maggioni il quale crossa per Mancuso che, di testa, colpisce la traversa.

45′ Palermo pericolosissimo dalla bandierina: schema e palla che arriva sui piedi del liberissimo Vasic. L’attaccante calcia e trova la super parata di Bardi. La sfera rimane sui piedi degli avversari che insistono, ma Bardi è una saracinesca. Si salva l’Acm.

45′ Saranno 7 i minuti di recupero.

44′ Punizione insidiosa del Palermo, ma la difesa biancorossa riesce in qualche modo a respingere l’attacco avversario.

37′ Primo ammonito della gara: si tratta del rosanero Ranocchia, che ha atterrato fallosamente Trimboli.

33′ Passaggio sbagliato da Fiori e ripartenza rosanero, ma la retroguardia virgiliana argina Vasic.

30′ Riprende il gioco.

29′ È in corso lo scambio di attrezzature tra Perenzoni e Mucera.

26′ Niente da fare, Perenzoni non ce la fa. Al suo posto dirigerà l’incontro il quarto uomo Mucera.

24′ Gioco fermo: l’arbitro si è fatto male al polpaccio. Sembrano crampi.

23′ Momento favorevole al Mantova che spinge alla ricerca del pari. Ma sottoporta i biancorossi sono troppo imprecisi.

18′ Sussulto Acm sugli sviluppi da corner e dopo un’azione prolungata: Falletti lascia partire un destro che termina a fil di palo.

17′ Wieser finisce a terra in area avversaria, ma Perenzoni è vicino e dice di no. Si procede con la gara e calcio d’angolo, il primo della gara, in favore dei biancorossi.

16′ Quando affonda il Palermo fa male, ma il Mantova riesce comunque a reagire anche se in maniera timida.

10′ Gol convalidato dal Var. Il Palermo passa in vantaggio con Ceccaroni. Il difensore viene tenuto in gioco da Maggioni.

9′ Check del Var in corso.

8′ Gol annullato a Ceccaroni per fuorigioco. Il difensore del Palermo, imbeccato da Vasic, buca Bardi da due passi.

7′ Diversi errori commessi dai biancorossi in questi primi minuti.

3′ Ritmi subito alti in questo avvio. Il Palermo spinge alla ricerca del vantaggio: botta dal limite di Ranocchia che termina di poco sopra la traversa.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Palermo.

Pre-gara

Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Crans Montana.

Gioco di luci al Martelli durante l’ingresso in campo delle formazioni. Nel frattempo la Te esibisce la sua solita coreografia: sciarpata biancorossa.

Il nuovo capitano del Mantova è Mensah, ma oggi parte dalla panchina. La fascia passa così al vice Mancuso. Trimboli vice di Mancuso oggi.

Mantova e Palermo fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

Nel frattempo il Martelli continua a riempirsi: attesi 7mila tifosi di cui 600 rosanero.

Sull’altra sponda mister Inzaghi si affida a Mattia Bani (fratello del biancorosso Cristiano) al centro della difesa; in attacco il tridente delle meraviglie: Palumbo e Vasic a supporto della punta Pohjanpalo (capocannoniere rosanero).

Rispetto alla trasferta del 27 dicembre a Carrara, mister Modesto cambia tre interpreti: in porta debutta l’ex Bardi; in difesa al posto dello squalificato Radaelli gioca Castellini, mentre a centrocampo rientra Trimboli (al posto di Paoletti) al fianco di Wieser.

Temperatura dell’aria di 7 gradi, giornata soleggiata e terreno in buone condizioni.

Buongiorno dallo stadio Danilo Martelli. Mantova e Palermo sono in campo per il riscaldamento.