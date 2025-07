“Musica, Maestro!”, domenica la seconda serata a Casa Andreasi

MANTOVA Quest’anno le Serate in giardino a Casa Andreasi sono dedicate alla musica e intitolate “Musica, Maestro!”. La seconda serata, domenica alle 21 a Casa Andreasi (via Frattini 9) prevede l’esibizione del quintetto di percussioni 5etto Nettare, pesarese. Il gruppo è nato dall’incontro di giovani percussionisti appassionati, tutti formati al Conservatorio di Pesaro, ma con rapporti con il Conservatorio di Mantova, attraverso il Maestro Athos Bovi, docente della cattedra di Strumenti a Percussione. La caratteristica distintiva del gruppo è la varietà artistica e stilistica dei suoi membri, che provengono da esperienze musicali diverse, dalla musica classica al jazz, dalla musica latina alla musica contemporanea. Nonostante la formazione di percussionisti, il gruppo conserva un’attenzione particolare anche a strumenti non a percussione, sia tradizionali che moderni. Uno degli obiettivi del quintetto è valorizzare le potenzialità e le sonorità degli strumenti a percussione, storicamente utilizzati per scopi coloristici. I brani proposti sono arrangiati ed eseguiti includendo sia strumenti tradizionali (come timpani, piatti e rullanti) sia percussioni ‘a suono determinato’, cioè strumenti a tastiera percosse intonate, come marimba, vibrafono, xilofono e altri. I componenti del gruppo, tutti molto giovani (tra i 20 e i 24 anni) sono Michele Curreli, Federico Filippetti, Enea Gulini, Daniel Magnani e Giosuè Scarponi. Il quintetto si è aggiudicato il Premio Pesaro 2025. Le quattro serate sono state organizzate con la collaborazione del professor Roberto Chittolina.

Il programma prevede Sinfonia dall’opera Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini; Sinfonia dall’opera Flauto Magico di Wolfang Amadeus Mozart; Marimba Blues di Daniele Di Gregorio; Danza Fata confetto/DanceAraba/Trepak/ danza cinese/danza mirtilli/waltzer dalla Suite del balletto Schiaccianoci di Piotr Ilic Tchaikovsky; Spain di Cick Corea; Armando’s Rumba di Cick Corea; Marcia dalla Sinfonia dall’opera Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. L’ingresso è a offerta libera e si concluderà con una bicchierata.

I successivi appuntamenti: mercoledì 20 agosto con Luca Truffelli, flauto e Kevin Frasson, arpa; sabato 13 settembre ore 21 con il gruppo Eccetera Saxophone (Laura Chittolina, sax soprano, Andrea Carrozzo, sax contralto, Alessandra Zanon, sax tenore, Marco Piazzi, sax baritono).