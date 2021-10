Vittorio Marenghi nuovo presidente Giovani Industriali

MANTOVA Vittorio Marenghi è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Mantova. Ieri sera l’imprenditore è succeduto a Rodolfo Zanetti, con voto unanime dell’assemblea. “Siamo un insieme di persone animate da obiettivi comuni che possono, anzi devono, svolgere un ruolo attivo nella società di oggi ma soprattutto in quella di domani” ha detto Marenghi nel suo discorso inaugurale, davanti ai colleghi ed al vice presidente dei GGI lombardi Iacopo Moschini.

Marenghi è laureato in economia ed ha conseguito un master in e-commerce alla Business School del Sole 24 ore, oltre ad essere membro del Gruppo Giovani da oltre 20 anni, molti dei quali trascorsi in consiglio di presidenza. Nel suo piano programmatico il nuovo presidente vuole guidare i GGI verso attività di carattere culturale, benefico, di formazione e di promozione della cultura d’impresa come fattore fondamentale per lo sviluppo della Società. Oltre a consolidare il già stretto rapporto con la scuola e l’università, si propone di dare impulso allo sviluppo associativo, stimolare e realizzare un confronto di idee, utilizzando molto di più anche i social network per avvicinare i futuri nuovi Giovani Imprenditori. Grande attenzione anche alle iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale del nostro territorio promuovendo la conoscenza dei problemi economici e tecnici delle imprese.

Nel nuovo consiglio entrano Marco Arisi (Arisi srl), Damiano Bauce (Vlab srl), Elisa Bernini (Litocartotecnica Ival), Eleonora Bondioli (Finsuge spa), Davide Gavioli (Centromatic System), Anna Nicchio (Gruppo Mantova Salus), Stefano Truzzi (Truzzi spa) e Rachele Zanetti (Claca spa).