Busi apre il libro dei sogni: lavori ad Asola per 8 milioni in tre anni

ASOLA – Il Comune ha adottato un programma delle opere pubbliche che prevede per il triennio 2020-2022 investimenti per circa 8 milioni di euro.

Per il primo anno sono previsti lavori per 4 milioni e 256mila euro: il secondo stralcio completamento, restauro e manutenzione straordinaria del Teatro Sociale per una spesa di un milione e 875mila euro. In programma poi la manutenzione straordinaria delle scuole elementari e interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico, per un milione e mezzo di euro. L’esecutivo del sindaco Giordano Busi intende realizzare anche interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali e di miglioramento della rete viaria cittadina, per una spesa di 170mila euro ciascuno. Prevista poi la manutenzione straordinaria del palazzo municipale; l’allargamento di via Cadimarco-San Pietro e l’avvio ciclabile Vaso-Vò, per altri 100mila euro per ciascun intervento, oltre ad altri lavori di efficientamento energetico per 90mila euro.

Il Comune intende anche avviare alcune opere di urbanizzazione per il miglioramento della viabilità con una spesa di 50mila euro; nuova ciclabile in via Cremona per altri 50mila euro; parcheggio in via Saccole Pignole con spesa di 40mila euro e la manutenzione degli edifici di culto per 1.200 euro.

Per il 2021 sono previsti investimenti per 2 milioni 651mila e 200 euro con la manutenzione straordinaria del municipio per altri 420mila euro e interventi di efficientamento energetico per 90mila euro, manutenzione straordinaria di fabbricati pubblici e interventi di sicurezza stradale e miglioramento della rete viaria per una spesa di 170mila euro ciascuno, realizzazione di opere di urbanizzazione sulla viabilità per 50mila euro, completamento ciclabile di via Cremona per 350mila euro e allargamento strada via Cadimarco-San Pietro per 750mila euro, realizzazione ciclabile di via Mantova per 150mila euro, ciclabile Vaso-Vò per 500mila euro e spese manutenzione edifici di culto per 1.200 euro.

Per il 2022 sono previsti altri interventi di efficientamento energetico (90mila euro), manutenzione straordinaria su fabbricati comunali, viabilità e sicurezza stradale per 170mila euro ciascuno, urbanizzazione sulla viabilità per 50mila euro, spese manutenzione edifici di culto per 1.200 euro e l’ultimazione della ciclabile Vaso-Vò per 600mila euro. Finanziamenti previsti da contributi regionali e statali per l’edilizia scolastica, Fondazione Cariplo, mezzi propri e mutui.