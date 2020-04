Arrivano i nuovi loghi per il teatro e per il museo civico di Canneto

CANNETO – L’amministrazione comunale intende promuovere i propri edifici culturali anche attraverso forme di comunicazione quali possono essere il logo grafico. Il Comune ha adottato pertanto i nuovi loghi del teatro comunale Mauro Pagano e del Museo Civico di piazza Gramsci.

I loghi in uso, infatti, per il Museo Civico e per il teatro Pagano necessitavano da tempo di un ammodernamento grafico e stilistico. L’assessore alla cultura Gianluca Bottarelli ha sottoposto all’approvazione della giunta le proposte dei nuovi simboli sia per il museo che per il teatro, ideati da uno studio grafico, e ha proposto l’adozione dei nuovi marchi da apporre su tutto il materiale informativo e pubblicitario dei due istituti culturali. «Il nuovo logo del museo – spiega Bottarelli – proviene da un disegno originale di una mappa del XVI secolo e rappresenta le fortificazioni di Canneto, mentre il logo che è stato scelto per il teatro proviene dal progetto originale dell’architetto Giovanni Battista Vergani che lo eseguì per la costruzione dell’edificio negli anni ’20 dell’Ottocento». (pz)