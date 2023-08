Cade dal tetto da un altezza di 6 metri, operaio 57enne elitrasportato al Poma

CAVRIANA – Cade dal tetto mentre tenta di riparlo, 57enne finisce in ospedale con fratture multiple. L’uomo, dipendete della Sveluc Infissi di Cavriana, era salito sul tetto a controllare alcune tegole e cercare di tamponare alcune infiltrazioni d’acqua. Il 57enne sarebbe caduto dal lucernario, dopo avere sfondato lo stesso tetto, facendo un volo di circa 6 metri e atterrato su del materiale pronto per essere spedito e questo gli ha avrebbe permesso di attutire colpo impedendo il peggio. Necessario comunque l’intervento dell’elisoccorso che ha l trasporto l’uomo al Carlo Poma in codice giallo.