Precipita con il velivolo: morto a Villafranca un 78enne di Roverbella

ROVERBELLA – Era partito dal campo di volo di Roverbella ma poco dopo si è schiantato in un terreno agricolo a Dossi di Villafranca di Verona. È morto così il 78enne Carlo Aurenghi, originario di Sommacampagna e residente a Verona. L’uomo era partito proprio da Roverbella sabato alle 18 con il velivolo, ma qualche minuto dopo del piccolo aereo si erano perse le tracce. Il mezzo di trasporto, su cui viaggiava solamente Aurenghi, avrebbe dovuto fare ritorno al campo di volo di Roverebella sabato verso le 21. Ma il velivolo, di cui tra l’altro si erano anche perse le tracce da poco dopo la partenza, non è rientrato. A quel punto sono scattate le ricerche: il mezzo è stato trovato solamente ieri mattina in un terreno agricolo a Dossi di Villafranca, non troppo lontano da Roverbella: Aurenghi era a bordo, ormai senza vita. Possibile che nessuno si sia accorto che l’aereo stava precipitando nel vuoto. Possbile che causa del drammatico incidente possa essere stato un malore. Sull’episodio stanno indagando carabinieri ed Ente nazionale sicurezza volo.