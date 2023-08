Calcio Juniores – A San Martino c’è la “Coppa Voce di Mantova”

San Martino dell’Argine Si giocano stasera, sul campo di San Martino, gli incontri della seconda giornata della Coppa “La Voce di Mantova”, torneo precampionato riservato alla categoria Juniores. Il programma della serata inizia alle ore 19 con Ceresarese-San Lazzaro (girone B); a seguire la sfida del gruppo A tra Asola e Rapid Olimpia (ore 20.45).

La formula del torneo prevede che le prime classificate dei due gironi si affrontino poi nella finalissima in calendario martedì 12 settembre; mentre le seconde si sfideranno nella gara che assegnerà il terzo e quarto posto. Nel gruppo A, l’Asola ha debuttato venerdì scorso con la rotonda e convincente vittoria (3-1) sulla Martelli grazie alle reti di Ghigi, Grafitti e Sarzi Amadè. Un altro successo stasera ai danni della Rapid Olimpia, durante i tempi regolamentari o anche ai rigori in caso di pareggio al 90’, consentirebbe ai biancorossi guidati da mister Fusi di qualificarsi appunto per la finalissima senza dover attendere l’esito della terza partita del girone, Martelli-Rapid, in programma giovedì. I Corsari del Chiese sono naturalmente favoriti in virtù del loro rango di squadra che partecipa al campionato regionale, ma siamo sicuri che la Rapid, all’esordio nella competizione, venderà cara la pelle per onorare il ruolo di padrona di casa. Questa, come dicevamo, è la seconda partita del programma serale, che si aprirà con il match del girone B tra Ceresarese e San Lazzaro. Il pronostico è tutto a vantaggio dei biancazzurri cittadini che, come l’Asola, partecipano al campionato regionale e sabato debutteranno in Coppa Lombardia contro la Soresinese e il 5 settembre se la vedranno proprio contro i “cugini” biancorossi (ecco perchè la serata finale del torneo è stata posticipata al 12). Il girone è attualmente guidato dalla cremonese Psg, che ha vinto (3-2) la gara inaugurale contro la Ceresarese. E’ chiaro che i rossoverdi dovranno vincere stasera per sperare di giocare almeno la finalina, ma in ogni caso per i verdetti bisognerà aspettare giovedì e il risultato della terza gara tra SanLa e Psg. Intanto, però, godiamoci lo spettacolo della seconda giornata.