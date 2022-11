Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura tenta l’impresa con il Castelnuovo Scrivia

San Giorgio Dopo la solida prestazione della scorsa settimana contro la Nuova Pallacanestro Treviso, il MantovAgricoltura sfida alle 20.30, nella cornice del PalaSguaitzer, la corazzata Autosped Castelnuovo Scrivia. Le piemontesi sono la più quotata tra le formazioni per il salto di categoria, grazie soprattutto ai nuovi innesti come Marangoni (Alpo nella stagione precedente e Magnolia Campobasso nella 2020/2021), Premasunac, Baldelli, Ravelli (Empoli in A1 nella passata stagione), Gianolla (Lucca in A1 nel 2021/2022) e Smorto (in forza all’Umana Reyer Venezia l’anno scorso). A queste new entry si deve aggiungere un terzetto storico composto da Rulli, Bonasia (rientrata nell’ultima giornata) e Gatti sotto le plance. Quattro gare giocate, una in meno di MantovAgricoltura, che verrà recuperata il 23 novembre contro Costa Masnaga, e punteggio pieno per le giocatrici di coach Molino che proveranno ad allungare ulteriormente. Per le sangiorgine, ingranata la giusta marcia dopo i ko con Bolzano e Costa Masnaga, sono arrivate due vittorie. Cristiana Petronio, ala biancorossa classe 1999, analizza il match: «Contro Castelnuovo sarà tosta. La squadra sulla carta è ottima, formata da giocatrici esperte e di livello. Noi dal canto nostro cercheremo di continuare il nostro percorso passo dopo passo mantenendo la concentrazione per tutta la gara e l’ottimo atteggiamento delle ultime partite, in modo da lottare fino alla fine e fare divertire il nostro grandissimo pubblico che ogni sabato riempie gli spalti». Un avvio di campionato un po’ severo per Petronio e compagne che ora hanno cambiato registro: «Dopo lo scivolone in casa contro Bolzano, c’è stata una reazione positiva che ci ha portato a giocare una partita concreta contro Costa e a ottenere due vittorie consecutive. I punti da migliorare sono molti ed è per questo che siamo ogni giorno in palestra per lavorare e migliorare insieme». Si può seguire il match in diretta sul canale YouTube societario a partire da pochi minuti prima della palla a due.