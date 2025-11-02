Cade dalla scala mentre fa giardinaggio: 65enne via in elisoccorso

Sermide e Felonica Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri per un incidente domestico avvenuto in una casa del territorio comunale. Erano circa le 15.15 quando un uomo di 65 anni, residente a Sermide e Felonica, mentre stava effettuando alcuni lavori di giardinaggio nel cortile della propria abitazione, è caduto improvvisamente a terra dopo aver perso l’equilibrio sulla scala su cui si trovava. Nella caduta il 65enne ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma che ha subito destato preoccupazione. I familiari e i vicini, accorsi sul posto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e successivamente l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

.L’uomo è stato ricoverato in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I rilievi e le prime verifiche sull’accaduto sono stati effettuati dai carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, riconducibile, probabilmente, a una tragica distrazione durante i lavori di manutenzione del giardino.Secondo quanto riferito, il 65enne è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni, pur delicate, non destano particolare preoccupazione.