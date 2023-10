Cade in bici sulla strada tra Valeggio e Volta: 59enne elitrasportato all’ospedale

VOLTA MANTOVANA – Stava percorrendo in bicicletta la strada che da Valeggio arriva a Volta quando il 59enne è caduto rovinosamente a terra. L’episodio è accaduto questa mattina, 14 ottobre, poco prima delle 9.30. L’uomo è quindi soccorso da alcuni automobilisti che in quel momento transitavano. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasportato il ciclista in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Castiglione.