Calcio Promozione – L’Asola attende Franzini e punta Bovi e Peschiera

MANTOVA Slitterà probabilmente alla settimana entrante l’annuncio dell’ormai scontato arrivo di Mauro Franzini all’Asola. Il tecnico scioglierà la riserva nelle prossime ore, dopo un colloquio con lo Sporting Club. In biancorosso Franzini potrebbe portare con sè il centrocampista Bovi, che piace molto agli asolani, i quali avrebbero puntato gli occhi anche sul difensore della Castellana Peschiera. I goffredesi vorrebbero però confermarlo. Sempre in Promozione la Governolese ha confermato Lonighi, mentre il Suzzara, in attesa dell’ufficialità di Bizzoccoli sonda diverse punte. Tra queste ci sarebbe Valerio Terragin. Potrebbe tornare in Veneto, precisamente a Mozzecane, l’attaccante dello Sporting Diego Grigoli, che piace ai veronesi così come Edoardo Rossi, nelle mire anche di un Marmirolo destinato a rinnovarsi. Ai neroverdi piacciono anche gli ex Mantova Gjeci, Zuccati, Serenghi e Rossin, per andare a rimpolpare il reparto quote, che quest’anno slitterà ai 2002, 2003 e 2004.