Calcio 2a Categoria – L’Atletico guarda tutti dall’alto. Mister Rastelli: “Nessuno deve illudersi, il difficile viene adesso”

Castiglione L’Atletico Castiglione ha iniziato alla grande il nuovo anno con il rotondo successo (3-0) ottenuto domenica sul campo del Soave. E ringrazia la Medolese, che ha battuto il Curtatone consentendo così agli aloisiani di mettere la freccia e prendersi il primato in classifica. Meglio di così, insomma, non poteva cominciare il girone di ritorno della seconda squadra del Castiglione, che ora guarda tutti dall’alto e sogna la seconda promozione consecutiva. Naturalmente è ancora molto presto per cantare vittoria, ma i presupposti per disputare un’altra stagione trionfale ci sono tutti. Domenica prossima, intanto, l’Atletico se la vedrà al Lusetti contro una Voltesi in crisi, cui non pare aver giovato il cambio di allenatore (da Fido a Vincenzi) effettuato durante la sosta se è vero che nella prima di ritorno ha perso in casa con La Cantera.

«Siamo in vetta e questo ci fa piacere – dice il mister Paolo Rastelli – ma nessuno deve illudersi. Quella col Soave era solo la prima gara del ritorno, il nostro è un girone molto equilibrato, anche le formazioni della seconda parte della classifica sono da temere. E poi bisogna tenere conto anche dell’aspetto atmosferico, giocheremo spesso su campi pesanti in questo periodo. Detto questo, domenica abbiamo affrontato un’ottima squadra, che sa giocare al calcio, abbiamo fatto la nostra partita e vinto. Con la Voltesi – conclude il tecnico dell’Atletico – non sarà un impegno facile. Sappiamo che il calendario ci mette subito di fronte le nostre rivali dirette, dobbiamo essere bravi e cinici a conquistare più punti possibile. Ora, come dicevo, è presto per fare ulteriori considerazioni, la classifica la guarderemo tra un mesetto».