Cade in moto e finisce nel fosso pieno d’acqua. Morto un motociclista a Rivarolo Mantovano

RIVAROLO MANTOVANO Tragedia della strada oggi poco prima delle 18 lungo la provinciale 64 a Rivarolo Mantovano. Un uomo che era in sella a una motocicletta, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato con dell’acqua. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto per lui non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe un 45enne residente a San Polo d’Enza (Re).

+++++ Notizia in aggiornamento +++++